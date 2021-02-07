وفاة شقيقة العميد "الودعاني"

توفيت شقيقة رئيس اللجنة الفنية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العربي للشرطة، عضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة، العميد سلطان الودعاني.

أسرة تحرير"سبق" تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة للعميد "الودعاني"، وأشقائه "محمد وحمد وفهد وخالد" وشقيقاتهم، ولزوج وأبناء وبنات الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.