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بداية من صلاة فجر أول أيام السنة الهجرية.. ٧ آلاف في التوسعات والساحات

عودة السجاد للمسجد النبوي.. ٣ مصلين على "الواحدة"١٨٠ سم بين كل مصلٍ

تستعد وكالة شؤون المسجد النبوي لفرش توسعات المسجد النبوي وساحاته بالسجاد وفق الإجراءات الاحترازية.

وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي اليوم: عودة السجاد ستكون من صلاة فجر ١ / ١ / ١٤٤٢هـ، وسيتم فرش ٧٠٠٠ سجادة في التوسعات والساحات.

وتابعت: ٣ مصلين على السجادة الواحدة ومسافة ١٨٠ سم٢ بين كل مصلٍ.