عودة السجاد للمسجد النبوي.. ٣ مصلين على "الواحدة"١٨٠ سم بين كل مصلٍ

بداية من صلاة فجر أول أيام السنة الهجرية.. ٧ آلاف في التوسعات والساحات

تستعد وكالة شؤون المسجد النبوي لفرش توسعات المسجد النبوي وساحاته بالسجاد وفق الإجراءات الاحترازية.

وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي اليوم: عودة السجاد ستكون من صلاة فجر ١ / ١ / ١٤٤٢هـ، وسيتم فرش ٧٠٠٠ سجادة في التوسعات والساحات.

وتابعت: ٣ مصلين على السجادة الواحدة ومسافة ١٨٠ سم٢ بين كل مصلٍ.

المسجد النبوي المدينة المنورة

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19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 11:14 AM

بداية من صلاة فجر أول أيام السنة الهجرية.. ٧ آلاف في التوسعات والساحات

عودة السجاد للمسجد النبوي.. ٣ مصلين على "الواحدة"١٨٠ سم بين كل مصلٍ

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تستعد وكالة شؤون المسجد النبوي لفرش توسعات المسجد النبوي وساحاته بالسجاد وفق الإجراءات الاحترازية.

وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي اليوم: عودة السجاد ستكون من صلاة فجر ١ / ١ / ١٤٤٢هـ، وسيتم فرش ٧٠٠٠ سجادة في التوسعات والساحات.

وتابعت: ٣ مصلين على السجادة الواحدة ومسافة ١٨٠ سم٢ بين كل مصلٍ.

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المسجد النبوي المدينة المنورة

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