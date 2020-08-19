عودة السجاد للمسجد النبوي.. ٣ مصلين على "الواحدة"١٨٠ سم بين كل مصلٍ

تستعد وكالة شؤون المسجد النبوي لفرش توسعات المسجد النبوي وساحاته بالسجاد وفق الإجراءات الاحترازية.
وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي اليوم: عودة السجاد ستكون من صلاة فجر ١ / ١ / ١٤٤٢هـ، وسيتم فرش ٧٠٠٠ سجادة في التوسعات والساحات.
وتابعت: ٣ مصلين على السجادة الواحدة ومسافة ١٨٠ سم٢ بين كل مصلٍ.المسجد النبوي المدينة المنورة
بداية من صلاة فجر أول أيام السنة الهجرية.. ٧ آلاف في التوسعات والساحات
تستعد وكالة شؤون المسجد النبوي لفرش توسعات المسجد النبوي وساحاته بالسجاد وفق الإجراءات الاحترازية.
وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي اليوم: عودة السجاد ستكون من صلاة فجر ١ / ١ / ١٤٤٢هـ، وسيتم فرش ٧٠٠٠ سجادة في التوسعات والساحات.
وتابعت: ٣ مصلين على السجادة الواحدة ومسافة ١٨٠ سم٢ بين كل مصلٍ.