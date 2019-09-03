مدفوعًا بمخاوف وحرب تجارية.. "برنت" يتراجع إلى 58.60 دولارًا

ارتفاع إنتاج أوبك.. والرسوم الجمركية تعمّق الخلاف بين الصين وأمريكا

ألقت الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، بظلالها على الأسواق، إضافة إلى بيانات ضعيفة من كوريا الجنوبية ومخاوف بشأن الأسواق الناشئة؛ مما أدى إلى ارتفاع في إنتاج أوبك، وتراجع أسعار النفط اليوم.

وتراجع الخام الأمريكي 26 سنتًا أو 0.5% إلى 54.84 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:44 بتوقيت جرينتش؛ بينما تراجع خام القياس العالمي برنت، ستة سنتات إلى 58.60 دولارًا للبرميل.

وبحسَب "رويترز"، فرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع رسومًا جمركية بنسبة 15% على بضائع صينية متنوعة، وبدأت الصين فرض رسوم جمركية جديدة على قائمة مستهدفة بقيمة 75 مليار دولار؛ مما يعمّق الحرب التجارية الدائرة منذ أكثر من عام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الطرفين لا يزالان يعتزمان اللقاء في وقت لاحق هذا الشهر لإجراء محادثات.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد كوريا الجنوبية، نما بأقل من المتوقع في الربع الثاني؛ إذ تمت مراجعة الصادرات بالخفض في ظل النزاع التجاري الأمريكي الصيني الذي طال أمده.

ويلقي تحرك الأرجنتين -الأحد- لفرض قيود على رؤوس الأموال، الضوء أيضًا على مخاطر في الأسواق الناشئة.

وارتفع إنتاج دول منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) في أغسطس لأول مرة هذا العام.