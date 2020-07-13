"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ7 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط ‏للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة ‏السابعة مساءً.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل

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13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 12:47 PM

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ7 مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط ‏للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة ‏السابعة مساءً.‏

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل

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