شرف الدين : لا صحة لشائعة عودة كهربا وفي حال طلب سييرا  سنسعى لإحضاره

نفى عبدالله شرف الدين عضو شرف نادي الاتحاد كل الشائعات التي تحدثت عن عودة اللاعب المصري محمود عبدالمنعم " كهربا" لنادي الاتحاد في تجربة احترافية جديدة كونه المفاوض الذي استقطب اللاعب في الفترة السابقة وعلى علاقة متينة باللاعب، وقال شرف الدين : "من منطق العقل كيف يتم الحديث عن لاعب قبل بت المدرب في الأمور الفنية وتحديد احتياجاته وكذلك قبل تولي الرئيس الجديد دفة قيادة النادي، وختم شرف الدين حديثه : "في حال طلب المدرب عودة اللاعب لا مانع من الجلوس على طاولة المفاوضات لإعادته".
نفى عبدالله شرف الدين عضو شرف نادي الاتحاد كل الشائعات التي تحدثت عن عودة اللاعب المصري محمود عبدالمنعم " كهربا" لنادي الاتحاد في تجربة احترافية جديدة كونه المفاوض الذي استقطب اللاعب في الفترة السابقة وعلى علاقة متينة باللاعب، وقال شرف الدين : "من منطق العقل كيف يتم الحديث عن لاعب قبل بت المدرب في الأمور الفنية وتحديد احتياجاته وكذلك قبل تولي الرئيس الجديد دفة قيادة النادي، وختم شرف الدين حديثه : "في حال طلب المدرب عودة اللاعب لا مانع من الجلوس على طاولة المفاوضات لإعادته".