شرف الدين : لا صحة لشائعة عودة كهربا وفي حال طلب سييرا  سنسعى لإحضاره

نفى عبدالله شرف الدين عضو شرف نادي الاتحاد كل الشائعات التي تحدثت عن عودة اللاعب المصري محمود عبدالمنعم " كهربا" لنادي الاتحاد في تجربة احترافية جديدة كونه المفاوض الذي استقطب اللاعب في الفترة السابقة وعلى علاقة متينة باللاعب، وقال شرف الدين : "من منطق العقل كيف يتم الحديث عن لاعب قبل بت المدرب في الأمور الفنية وتحديد احتياجاته وكذلك قبل تولي الرئيس الجديد دفة قيادة النادي، وختم شرف الدين حديثه : "في حال طلب المدرب عودة اللاعب لا مانع من الجلوس على طاولة المفاوضات لإعادته".

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18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 11:40 PM

شرف الدين : لا صحة لشائعة عودة كهربا وفي حال طلب سييرا  سنسعى لإحضاره

عبدالله الشهري

جدة

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نفى عبدالله شرف الدين عضو شرف نادي الاتحاد كل الشائعات التي تحدثت عن عودة اللاعب المصري محمود عبدالمنعم " كهربا" لنادي الاتحاد في تجربة احترافية جديدة كونه المفاوض الذي استقطب اللاعب في الفترة السابقة وعلى علاقة متينة باللاعب، وقال شرف الدين : "من منطق العقل كيف يتم الحديث عن لاعب قبل بت المدرب في الأمور الفنية وتحديد احتياجاته وكذلك قبل تولي الرئيس الجديد دفة قيادة النادي، وختم شرف الدين حديثه : "في حال طلب المدرب عودة اللاعب لا مانع من الجلوس على طاولة المفاوضات لإعادته".

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