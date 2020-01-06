سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في بغداد

اثنان منها داخل المنطقة الخضراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، عن سقوط ثلاثة صواريخ وسط العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لخلية الإعلام الأمني، أن ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت؛ اثنان منها داخل المنطقة الخضراء"؛ مضيفة أن الصاروخ الثالث سقط قُرب مؤسسة الشهداء وسط بغداد.

بغداد صواريخ كاتيوشا

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06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441 08:26 AM

اثنان منها داخل المنطقة الخضراء

سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في بغداد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بغداد

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، عن سقوط ثلاثة صواريخ وسط العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لخلية الإعلام الأمني، أن ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت؛ اثنان منها داخل المنطقة الخضراء"؛ مضيفة أن الصاروخ الثالث سقط قُرب مؤسسة الشهداء وسط بغداد.

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