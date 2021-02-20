أسبوع من التقلبات الجوية بالرياض.. أمطار وهنا توقعات الحرارة العظمى

تباين بين الليل والنهار.. سحب وزخات وأحوال غير مستقرة لبعض الأيام

يُتوقع أن تشهد الرياض، هذا الأسبوع، أحوالًا جوية غير مستقرة على فترات؛ حيث يتوقع أن يستمر تأثر الرياض بفرص الأمطار نهار السبت، ويعاود الطقس استقراره مع ساعات المساء، ويبقى كذلك حتى الثلاثاء؛ حيث تتأثر الرياض بأحوال غير مستقرة، تعمل على تكاثر السحب وتساقط زخات الأمطار.

ووفق "طقس العرب"، فمع ساعات نهار الأربعاء سيستقر الطقس من جديد ويبقى مستقرًّا حتى نهاية الأسبوع.

وستكون درجات الحرارة العظمى هذا الأسبوع ما بين 14 نهار السبت كأقل درجة حرارة عظمى متوقعة، و23 نهار الأربعاء كأعلى درجة حرارة عظمى متوقعة هذا الأسبوع.