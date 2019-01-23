تقرير قضية طفل الخميس محروق الرأس على طاولة اللجنة لنقله إلى الرياض

والده روى لـ "سبق" تفاصيل الواقعة وقال إن زوج طليقته رهن التحقيق

كشف والد طفل خميس مشيط بـ"عسير" والذي ظهر في مقطع فيديو محزن بعد تعرضه للتعنيف على يد زوج والدته قبل أسابيع وتناولته "سبق"، أن مستشفى القوات المسلحة بعث بتقرير إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، مشيراً إلى أنه ينتظر رأي اللجنة للموافقة على نقله.

وفي التفاصيل، أوضح والد الطفل أن جمعية "حقوق الإنسان" تبذل مساعي حثيثة في سبيل نقل الطفل بناء على رغبته إلى الرياض مبيناً أنه في انتظار الرد النهائي لإخلائه طبياً.

وقال: كلي أمل أن يتم قبول التقارير التي بعث بها مستشفى القوات المسلحة لنقله بشكل عاجل، موضحاً أن ابنه الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام كان بكامل صحته وأنه أصيب بالشلل نظير ما تعرض له.

وروى الأب تفاصيل حادثة التعنيف لـ"سبق" مبيناً أنه مضى عليها قرابة الشهرين وأن الجهات المعنية بما فيها حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية باشرت الواقعة في حينها، موضحاً أن المتهم (زوج طليقته) موقوف رهن التحقيق وأن ما تعرض له طفله يعد جريمة، مشيراً إلى أن الصور تحكي قصة المأساة التي عاشها.

ومن جهتها وعدت جمعية حقوق الإنسان "سبق" ببذل كامل جهودها في سبيل نقل الطفل لمستشفى متقدم.