"الموكلي" ينال جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل مدير عام حكومي

لجهوده في رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتخطيط وبناء الاستراتيجيات في فترة قياسية

نال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، جائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية، وذلك في حفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة عربية رفيعة المستوى.

وجاءت الجائزة نتيجة لتميز المهندس الموكلي في رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتخطيط وبناء الاستراتيجيات لتحقيق الكثير من الإنجازات خلال فترة قياسية، رغم تحديات إعادة هيكلة خدمات المياه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وحوكمتها؛ حيث نجحت الشركة في توحيد قنواتها لتقديم الخدمة من خلال توحيد أنظمة الفوترة من سبعة أنظمة إلى نظام موحد في كافة مناطق المملكة ورقمنة الخدمات ليصبح لديها فرع إلكتروني موحد على مستوى المملكة يقدم جميع الخدمات بكفاءة عالية، مع توحيد منصات التواصل مع العملاء من خلال مركز اتصال موحد يستقبل طلبات العملاء على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع على مستوى المملكة، مقارنةً بـ15 مركز اتصال في عام 2016.

كما عززت الشركة أنظمتها التقنية ورقمنة بنيتها التحتية؛ إذ تم تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي ساهمت في دقة قراءة الفواتير دون تدخل بشري، والاستفادة من خدماتها المتطورة في إرسال الرسائل التنبيهية بارتفاع الاستهلاك، والإسهام في خفض الهدر المائي، إضافة إلى تنفيذ الشركة مشروعات تنموية بلغت 789 مشروعًا في جميع مناطق المملكة، أسهمت في زيادة نسب تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، وخدمة نحو 6 ملايين مستفيد جديد.

كما مكنت تلك الجهود من زيادة كميات المياه الموزعة يوميًّا إلى 10.2 ملايين متر مكعب بعد أن كانت 8.7 ملايين فقط، إضافة إلى رفع كميات المعالجة الصحية من 4.1 ملايين متر مكعب يوميًّا إلى 5.1 ملايين متر مكعب، مع إغلاق أكثر من 89 مرمى للصرف الصحي غير المعالج، وتحسين جودة المعالجة الثلاثية من 64% إلى نسبة 82%.

وتستمر الشركة في تحقيق مستهدفات استراتيجية المياه الوطنية في عملية دمج 6 قطاعات متكاملة للمياه من خلال جمع جميع إدارات خدمات المياه في 13 منطقة إدارية، و139 محافظة، وأكثر من 1500 مركز وفق جدول زمني سيكتمل -بإذن الله- بنهاية 2021م.

يشار إلى أن المملكة قد فازت بست جوائز؛ هي: جائزة أفضل وزارة عربية لـ(وزارة التجارة)، وأفضل هيئة أو مؤسسة عربية لـ(الهيئة العامة للغذاء والدواء)، وجائزة أفضل مبادرة تجربة تطويرية حكومية لوزارة الداخلية عن (خدمة فرجت)، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي (تطبيق المستشار العقاري) لصندوق التنمية العقارية، و(أسس شركتك) لوزارة التجارة، وجائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية نالها (المهندس محمد بن محمد الموكلي) الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية.

وتكرّم الجائزة النماذج العربية الريادية في 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما: المؤسسات والأفراد، وتضم الجوائز المؤسسية: أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

أما الجوائز الفردية فتضم: فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.