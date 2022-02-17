لا "ماطرة" على المدى القريب.. "أجواء الرياض في 7 أيام": غبار وحرارة ثم انخفاض

ترتفع الحرارة تدريجيًّا لتصبح نحو 30 مئوية مع نشاط لافت للرياح المثيرة للأتربة

تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية حول توقعات درجات الحرارة، إلى تأثر منطقة الرياض بارتفاع لافت على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وفي التفاصيل، تتأثر العاصمة الرياض -خلال الأيام القادمة- بكتلة هوائية ذات حرارة أعلى نسبيًّا، تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل تدريجي لتصبح حول 30 درجة مئوية اعتبارًا من يوم السبت، في حين تبقى ليلًا حول 15 درجة مئوية، مع نشاط لافت في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار؛ في حين تعاود الحرارة انخفاضها في النصف الثاني من هذا الأسبوع.

يُذكر أن التوقعات تشير كذلك إلى استمرار انعدام فرص تأثر العاصمة الرياض بحالات جوية ماطرة على المدى القريب والمتوسط، وفق موقع "طقس العرب".