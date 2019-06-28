"البوعينين" عارضًا ملفات قمة الـ20: حرب تجارية وهذا دور السعودية المهم

قال: لقاءات الزعماء الجانبية سيكون تأثيرها مباشرًا على مستقبل الاقتصاد العالمي

أكد محلل اقتصادي، أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى التحديات الجيوسياسية، حاضرة وبقوة، وقد تستأثر باللقاءات الجانبية للزعماء على هامش قمة مجموعة العشرين التي سيكون لها تأثير مباشر على مستقبل الاقتصاد العالمي؛ على الرغم من الاتفاق على الملفات الثمانية المطروحة.

وقال فضل بن سعد البوعينين لـ"سبق": إن من بين الملفات المطروحة: مشكلاتُ الاقتصاد العالمي، والتجارة والاستثمار، والابتكارات وعلاقتها بالتقنية، والبيئة والطاقة، والأيدي العاملة، والتوظيف وتمكين المرأة، والتنمية المستدامة، وقطاع الصحة وعلاقته بالاقتصاد العالمي، وكذلك الاختلالات العالمية والشيخوخة، ومراقبة المخاطر وتعزيز إمكانات النمو.

وأبان أن للمملكة دورًا مهمًّا في مجموعة العشرين، ويزداد دورها فيما يتعلق بالنمو العالمي وعلاقته بإمدادات النفط واستقرار أسواقه؛ حيث تُعَد المملكة البنك المركزي للنفط العالمي لقدراتها الإنتاجية واحتياطياتها الضخمة وإدارتها المسؤولة لشؤون النفط.

وأضاف: "للمملكة دور في التدفقات الاستثمارية والفرص الاستثمارية الكبرى التي ولّدتها رؤية 2030، والدور المهم الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة في الشراكات الاستثمارية والتنمية الاقتصادية".

وبشأن ملف التحديات الجيوسياسية؛ قال "البوعينين": إن المملكة ستسعى لوضع زعماء المجموعة أمام مسؤولياتهم فيما يتعلق بحماية الممرات البحرية التجارية وإمدادات النفط، التي باتت عُرضة لعمليات إرهابية إيرانية منظمة، وأن ملف التحديات الجيوسياسية والتهديدات الإيرانية لناقلات النفط والممرات والمضائق البحرية؛ سيأخذ حيزًا من الاهتمام السعودي ولا شك؛ خاصة أن تأثيره يقع على الاقتصاد العالمي؛ وبالتالي النمو الهش الذي تسعى دول العشرين لتحفيزه.

واختتم "البوعينين" أن هنالك جانبًا مهمًّا يجب التركيز عليه؛ وهو اللقاءات الثنائية التي سيعقدها سمو ولي العهد ببعض زعماء الدول الكبرى في المجموعة، وأعتقد أن لهذه اللقاءات أهميةً استثنائية؛ خاصة الجانب الاستثماري والشراكات الاقتصادية التي يقودها سمو ولي العهد وفق أهداف رؤية 2030.

