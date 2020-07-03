المرور: عدم وجود تأمين للمركبة يعد مخالفة مرورية

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن عدم تأمين المركبة يعد مخالفة مرورية.

جاء ذلك في رد على أحد متابعي المرور في "تويتر"؛ حيث أكد المرور أنه، وفقًا لجدول المخالفات رقم (١) الوارد في نظام المرور الفقرة رقم (٣)؛ فإن عدم وجود تأمين للمركبة يُعد مخالفة مرورية.

يشار إلى أن مخالفة عدم وجود تأمين لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالًا.