المسابقات: تعدل مواعيد مباريات الأندية السعودية المشاركة في البطولة الآسيوية

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل مباريات أندية الهلال والنصر والأهلي والوحدة ضمن الجولة (26) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كان مقرراً لها أن تقام أيام 15-16-17 من شهر أبريل المقبل بسبب مشاركتهم في مسابقة دوري أبطال آسيا لتقام على النحو التالي:

• يوم الأربعاء ٥ مايو 2021م:

مباراة النصر والفيصلي

مباراة الوحدة والاتفاق ( في حالة تأهل فريق الوحدة لمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا)

• يوم الجمعة ٧ مايو 2021 م :

مباراة التعاون والأهلي

مباراة الشباب والهلال

كما قررت لجنة المسابقات بالرابطة إقامة مباراة (الأهلي والرائد) ومباراة (الاتحاد والهلال) في الجولة 25 ومباراة (الاتحاد والباطن) في الجولة 26 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في نفس اليوم والتوقيت السابق.