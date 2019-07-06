من الصباح حتى المساء.. أتربة مثارة على محافظات الشرقية

تنبيه الأرصاد المتقدم: تصحب برياح سطحية.. شبه انعدام للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساء.



وتشمل هذه الحالة: الأحساء والخبر والدمام والنعيرية وحفر الباطن.