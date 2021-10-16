خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 270 إصابة جديدة بكورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1270 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.2%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443 05:15 PM

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 270 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رام الله

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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1270 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.2%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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