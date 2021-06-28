300 مختطف قضوا نحبهم تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي باليمن

وزارة حقوق الإنسان اليمنية قالت إن 1450 أسيرًا تعرَّضوا للتعذيب

كشفت إحصائية يمنية عن أرقام صادمة لعدد المتوفين من جراء التعذيب داخل معتقلات وسجون ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، وفق "العربية نت".

وفي التفاصيل، أفادت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بأن أكثر من 300 مختطف قُتلوا تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي، فيما تعرَّض أكثر من 1450 مختطفًا وأسيرًا للتعذيب.

وأكد ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريًّا، أن أكثر من 1450 مختطفًا وأسيرًا تعرَّضوا للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد في سجون الحوثيين، وما زال الكثير يتعرضون لشتى أنواع التعذيب في هذه المعتقلات.

وذكَّر المسؤول اليمني في تغريدة له على حسابه في "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، الذي يوافق الـ 26 من يونيو، بضحايا المختطفين الذين قتلتهم ميليشيا الحوثي الإرهابية تحت التعذيب.

وأضاف: "في اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب نُذكِّر بضحايا المختطفين الذين قتلتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية تحت التعذيب، الذين فاق عددهم 300 ضحية، قُتلوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات هذه الميليشيات المجرمة".

ولفت فضائل إلى تعرُّض أكثر من 1450 مختطفًا وأسيرًا للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد، مشيرًا إلى أنه "ما زال الكثير يتعرضون لشتى أنواع التعذيب في هذه المعتقلات".

في السياق، كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) عن توثيق أكثر من 1600 حالة لمختطفين تعرَّضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية داخل سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الأعوام الستة السابقة.

وأوضح رياض الدبعي، مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في تحالف رصد، في إحصائية بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب أن التحالف وثَّق 1635 مختطفًا تعرَّضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية داخل سجون الحوثيين خلال الأعوام الستة السابقة، بينهم 109 أطفال و33 امرأة و78 مسنًّا موزعون على 17 محافظة يمنية.

وأفادت إحصائية تحالف رصد بأن 1427 مختطفًا تعرَّضوا للتعذيب النفسي والجسدي، بينهم 101 أطفال و24 امرأة و63 مسنًّا، بينما تعرَّض 208 مختطفين آخرين لأشد وأقسى أنواع ‎التعذيب المفضي إلى الموت، بينهم 8 أطفال و9 نساء و15 مسنًّا.

وأكد الدبعي أن التعذيب للمختطفين أسفر عن إصابة بعضهم بشلل كلي ونصفي، والبعض الآخر بأمراض مزمنة، وفقدان للذاكرة، وإعاقات بصرية وسمعية.. وأن بعضهم فارق الحياة داخل الزنازين تحت سياط ‎التعذيب، والبعض الآخر تُوفِّي نتيجة الإهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج، إضافة إلى عدد منهم تعرضوا للتصفية الجسدية داخل سجون ‎الحوثيين، أو دفعتهم قسوة وبشاعة التعذيب إلى الانتحار.