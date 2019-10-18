"فنون الخياطة".. دورة تدريبية لسجينات عسير

بالشراكة مع "تقنية البنات" بمحافظة خميس مشيط

نظمت مديرية السجون بمنطقة عسير دورة تدريبية لتعليم النزيلات فنون الخياطة، وذلك بالشراكة مع الكلية التقنية للبنات بمحافظة خميس مشيط.

وتستمر الدورة لمدة شهر ونصف يتعلم خلالها النزيلات أساسيات الخياطة، والتي تشمل أجزاء ماكينة الخياطة، ونظم الخياطة في الماكينة، وتعبئة مكوك الخياطة.

وكشفت الباحثة جمعة بنت محمد المالكي أنّ مثل هذه الدورات تهدف إلى نشر الوعي الحرفي للنزيلات وتعزيز الدور في المحافظة على التراث المحلي والحرف التقليدية والمشغولات اليدوية، وتمكين المرأة وتأهيلها من خلال الدورات لدعم دورها في المجتمع وتوفير فرص عمل لها. كما ساهمت كلية التقنية للبنات بخميس مشيط بإعداد برنامج نظري وعلمي عن فنون الخياطة ودعمت البرنامج بأربع مدربات سعوديات.

الجدير بالذكر أنّ المديرية العامة للسجون أولت البرامج التشغيلية والحرفية أهمية بالغة إيماناً بالدور الإيجابي لهذه المناشط على سلوكيات النزلاء وتعزيز ثقتهم بأنفسهم كأفراد منتجين وبمجتمعهم الذي يمد لهم يد العون ليعودوا أفراداً صالحين وعناصر بناءة في المجتمع.