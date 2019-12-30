"بدر بن سلطان" يواصل عمله بالطائف ويجتمع بمسؤولي "الخرمة" و"المويه"

الأمير استعرض المشروعات القائمة وخططها المستقبلية والاحتياجات التنموية

رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في مكتبه بالطائف، اجتماعاً حضره مديرو القطاعات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة الخرمة.

واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها المستقبلية، فيما تداخل عددٌ من أعضاء المجالس المحلية، والذين بدورهم نقلوا للأمير بدر بن سلطان أبرز الاحتياجات التنموية.

وترأس الأمير بدر اجتماعاً مماثلاً حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة المويه.