انقلاب ميانمار.. فرض حظر تجوُّل في أكبر مدينتَيْن للسيطرة على الاحتجاجات

يبدأ من الثامنة مساء حتى الرابعة صباحًا

ذكرت السفارة الأمريكية في ميانمار اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير، تفيد بفرض حظر التجول في أكبر مدينتين بالبلاد؛ وذلك بعد الاحتجاجات الكبيرة لليوم الثالث بسبب الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي.

وأضافت السفارة على "تويتر" بأن التقارير أفادت بفرض حظر التجول في المدينة التجارية يانغون، وفي ماندالاي ثاني أكبر مدينة في ميانمار، من الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقًا لـ"رويترز".

ولم تُدلِ السفارة بمزيد من التفاصيل بشأن التقارير.



