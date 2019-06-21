"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على شمال ووسط وشرق المملكة

طقس حار إلى شديد الحرارة في مكة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة مصحوباً برياح نشطة على منطقة مكة المكرّمة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شمال ووسط وشرق المملكة، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.