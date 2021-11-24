"تعليم الرياض" تعلن فتح باب الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميز

تشمل 6 مجالات منها العلوم الصحية والطبيعية والدراسات الإنسانية والأعمال الفنية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، فتح باب الترشيح لمنسوباتها لجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي في دورتها الرابعة للعام ١٤٤٣ والذي تشرف عليها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أن الترشيح للجائزة يشمل عدداً من المجالات منها مجال العلوم الصحية وموضوعه صحة المرأة، ومجال العلوم الطبيعية وموضوعه الطاقة والطاقة المتجددة ، وكذلك مجال الدراسات الإنسانية وموضوعه دراسات علمية أبرزت الهوية المحلية والتراث الوطني، ومجال الأعمال الفنية وموضوعه الخط العربي، كما تشمل الجائزة مجال الأعمال الاجتماعية وموضوعه الأوقاف النسائية، ومجال المشاريع الاقتصادية وموضوعه مشاريع ريادية أسهمت في دعم السياحة الداخلية.

من جانبها، أشارت مديرة مركز التميز بتعليم الرياض الدكتورة رقية بنت صالح السنيدي، إلى أن هذه الجائزة تستمد أهميتها كونها أول جائزة تنفرد بالاحتفاء بالإنجازات المتميزة للمرأة السعودية في المملكة وتسليط الضوء عليها، بوصفها جائزة سنوية تقدمها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تكريماً وتقديراً للإنجازات المتميزة للمرأة السعودية في مختلف المجالات لتحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة وتقدير المتميزات والمبدعات، فضلاً عن دور الجائزة في دعم العمل النسائي المميز بصورتيه النظرية والعملية التطبيقية.

ودعت السنيدي، منسوبات التعليم ممّن لديهن أبحاث أو أعمال تنطبق عليها شروط الجائزة وفق الموضوع المحدد لكل مجال إلى التقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني للجائزة:‏ https://nourahprize.pnu.edu.sa

والمتضمن شروط وآليات ومجالات ومواعيد الجائزة مشيرة إلى أن آخر موعد لقبول الترشيحات هو يوم الخميس 3 /6/ 1443هـ.