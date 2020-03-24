رقم كارثي جديد بإسبانيا .. 514 وفاة و6584 إصابة بـ "كورونا" في 24 ساعة

وزارة الصحة: الإصابات قفزت إلى 39673 والوفيات باتت 2696 حالة

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 39673 بعد أن كانت 33089، أمس الإثنين، كما تمّ تسجيل 514 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات، إلى 2696 بعد أن كانت 2182 أمس الإثنين.