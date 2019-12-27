بحضور رئيس "هيئة الرياضة".. أمير حائل يعلن انطلاق "موسم حائل ٢٠١٩"

قال: مواسم السعودية أصبحت مصدر سعادة حقيقية لكافة أطياف المجتمع

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، مساء أمس الخميس، انطلاقة موسم حائل 2019، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، والأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن، والأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله مدير عام الإعلام الخارجي في الهيئة العامة للرياضة.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أنه يتطلع في موسم حائل إلى فعاليات ثقافية ورياضية وترفيهية وسياحية ترسم للعالم لوحه فنية ملهمة, مؤكداً أن "بلادنا تزهو بنجاحاتها وفعالياتها المتنوعة مشيداً بالطاقات والكوادر الوطنية التي أصبح النجاح عنوانها والإبداع شعارها".

وأكد أن مواسم السعودية بما تقدمه من فعاليات أصبحت مصدر سعادة حقيقية لكافة أطياف المجتمع بفضل ما تجده من دعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة ورؤية ثاقبة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - والذي يحرص كل الحرص على إبراز مقدرات هذه البلاد وفرص الاستثمار فيها، وتمكين شبابها وشاباتها ليكونوا أساساً لبناء منطقتهم وعامل جذب بفكرهم ومشروعاتهم في صناعة فرصها المتنوعة.

وأضاف: "لقد وضعنا في موسم حائل كل تركيزنا على تحقيق هذه المستهدفات التي رسمها سمو ولي العهد ونتطلع لبلوغها بجهد وعمل وتعاون المسؤولين وأهالي المنطقة".

وأعرب عن شكره وتقديره على ما وجده من تعاون وحرص من المسؤولين في إمارة منطقة حائل وكافة الجهات الحكومية والخاصة الأمر الذي سيمنحنا أفقاً أوسع لمزيد من العمل والنجاح والتميز لتقديم ما يليق بهذه المنطقة وأهلها.

وقال: "إن حائل هي عراقة الماضي وواجهة المستقبل نتطلع من خلال موسمها إلى صناعة وجهة جديدة لأرض الأصالة ومعالم التراث وحكاية التاريخ، فأهلاً بكم في موسم حائل مهد الكرم ومنبع الأصالة والعراقة والتاريخ ".

من جهته، شكر الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم السخي للمناشط والفعاليات المتنوعة التي تقام في المنطقة، مشيراً إلى أن النجاح يسجل للوطن وللمنطقة ولكافة الشركاء.

وأضاف: "إن مملكتنا الغالية تنطلق نحو الآفاق بكل قدراتها وطاقاتها بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله – وأن هذا الوطن يفتخر بجميع ثوابته ومقدراته وطاقاته"، سائلاً الله التوفيق للقائمين على موسم حائل ولهذه المنطقة التقدم والازدهار في ظل دعم حكومتنا الرشيدة – رعاها الله - متمنياً للجميع قضاء أوقات سعيدة في المنطقة خلال فعاليات موسم حائل.

وشارك أمير منطقة حائل في العرضة السعودية قبل أن تنطلق بعد ذلك الألعاب النارية.