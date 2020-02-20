كوريا الجنوبية تعلن: تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 82

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: إن كوريا الجنوبية سجلت 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس؛ ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 82.

وأضافت المراكز أن من بين الحالات الجديدة 23 حالة تَبَيّن أن لها صلة بقداديس كانت تحضرها مريضة تبلغ من العمر 61 عامًا في مدينة دايجو بوسط البلاد، أثبتت التحاليل إصابتها بالفيروس.

ونشرت كنيسة شينتشيونجي بيانًا على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء، أكدت فيه أن عشرة من أعضائها الْتقطوا الفيروس جراء تعاملهم مع المرأة التي كانت تحضر القداديس.