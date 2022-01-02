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أكد تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة

"التحالف": على المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء فورًا

أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن تنفيذ (28) عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح "التحالف" أن الاستهدافات دمَّرت (22) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (200) عنصر إرهابي.

وطلب "التحالف" من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء في الحال، وأضاف: "على المدنيين إخلاء المعسكر، وإخراج الشاحنات قبل الساعة الـ١٢ بعد منتصف الليل بتوقيت صنعاء".

وأكد "التحالف" أن الميليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية بوجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المُعطَى.