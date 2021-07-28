دعوة أممية إلى تشكيل الحكومة اللبنانية دون تأخير وتحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ ‏بيروت

قالت إن عدم تحمل المسؤولية يعمق الأزمات

دعت المجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان إلى تشكيل ‏حكومة دون تأخير ليتسنّى تقديم المساعدة من المجتمع الدولي، ضمن إطار الإصلاح ‏والتعافي وإعادة الإعمار التي تحدث فرقًا في حياة الناس.‏



جاء ذلك في بيان أصدرته المجموعة اليوم، في أعقاب اجتماعها الثاني الذي عقد أمس، بمشاركة ‏نائبة منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان المنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي.‏

وشددت المجموعة الاستشارية على أنه من شأن عدم تحمل هذه المسؤولية أن يعمق الأزمات وأن ‏يؤدي إلى تبعات اجتماعية وأمنية خطيرة، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في مرفأ بيروت لتسهيل ‏عملية إخلاء الموقع من الأنقاض وإدارة النفايات داخل المرفأ وخارجه.