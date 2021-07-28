دعوة أممية إلى تشكيل الحكومة اللبنانية دون تأخير وتحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ ‏بيروت

دعت المجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان إلى تشكيل حكومة دون تأخير ليتسنّى تقديم المساعدة من المجتمع الدولي، ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي تحدث فرقًا في حياة الناس.
جاء ذلك في بيان أصدرته المجموعة اليوم، في أعقاب اجتماعها الثاني الذي عقد أمس، بمشاركة نائبة منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان المنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي.
وشددت المجموعة الاستشارية على أنه من شأن عدم تحمل هذه المسؤولية أن يعمق الأزمات وأن يؤدي إلى تبعات اجتماعية وأمنية خطيرة، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في مرفأ بيروت لتسهيل عملية إخلاء الموقع من الأنقاض وإدارة النفايات داخل المرفأ وخارجه.
قالت إن عدم تحمل المسؤولية يعمق الأزمات
دعت المجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان إلى تشكيل حكومة دون تأخير ليتسنّى تقديم المساعدة من المجتمع الدولي، ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي تحدث فرقًا في حياة الناس.
جاء ذلك في بيان أصدرته المجموعة اليوم، في أعقاب اجتماعها الثاني الذي عقد أمس، بمشاركة نائبة منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان المنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي.
وشددت المجموعة الاستشارية على أنه من شأن عدم تحمل هذه المسؤولية أن يعمق الأزمات وأن يؤدي إلى تبعات اجتماعية وأمنية خطيرة، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في مرفأ بيروت لتسهيل عملية إخلاء الموقع من الأنقاض وإدارة النفايات داخل المرفأ وخارجه.