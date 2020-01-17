"أبو بكر" يدير مواجهة المنتخب السعودي أمام تايلاند غداً

في دور الثمانية لبطولة كأس آسيا 2020 تحت 23 عاماً

يدير الحكم العماني أحمد أبو بكر مباراة المنتخب السعودي لكرة القدم، غداً، أمام منتخب تايلاند ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

ويساعده الحكمان من عمان أبو بكر العامري وراشد الغيثي، والحكم الرابع العراقي علي صباح القيسي.

وتقام المباريات الأربع في الدور ربع النهائي يومي السبت والأحد، حيث يدير مباراة سوريا وأستراليا غداً الحكم الياباني ريوجي ساتو ويساعده مواطناه الحكمان هيروشي ياماوتشي وجون ميهارا، والبحريني نواف شكرالله حكمًا رابعًا.