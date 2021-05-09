شرورة.. تحديد المساجد والمصليات المعتمدة لصلاة عيد الفطر

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة المساجد والمصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في كلٍّ من: محافظة شرورة والمراكز التابعة لها، وذلك تماشيًا مع توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر.

وأكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بشرورة علي ناجي الصيعري أهمية تعاون الجميع وحرصهم على ارتداء الكمامة وحمل السجادة وتطبيق التباعد الجسدي، والابتعاد عن مواقع الازدحام، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وشدد "الصيعرى "على التقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار سجادة مع كل مصلٍّ، وتطبيق التباعد وترك مسافة 1.5 متر وعدم المصافحة وعدم التزاحم عند الدخول والخروج، مشيرة إلى أن وقت إقامة الصلاة بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة.