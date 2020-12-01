"الشباب" يستضيف "الاتحاد".. في ذهاب نصف نهائي "كأس محمد السادس"

على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض

تستأنف منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مساء غدٍ الأربعاء، بالمباراة التي تجمع بين فريقي الشباب والاتحاد السعوديين في مدينة الرياض، في ذهاب الدور نصف النهائي.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم حدد الثاني من ديسمبر الحالي موعداً لمباراة الذهاب بين الشباب والاتحاد، على أن يقام لقاء العودة في ضيافة الأخير في مدينة جدة في الرابع من يناير القادم، وذلك في المنعطف ما قبل الأخير من منافسات البطولة العربية التي ستختتم قريباً في العاصمة المغربية الرباط.

ويسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية، تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب، حيث سيلتقي المتأهل منهما مع المتأهل من مباراة الإياب المقبلة لفريقي الرجاء المغربي والاسماعيلي المصري في المباراة الختامية للبطولة، حيث يتسلح فريق الشباب بمجموعة من الأسماء المحترفة الجديدة، أبرزهم الأرجنتيني إيفر بانيغا واللاعب الدولي السعودي نواف العابد، بجانب كريستيان جوانكا والفريد ندياي وماكيتي ديوب وحسين القحطاني وعبدالله الشامخ وإيغور والمهاجم الشاب عبدالله الحمدان، تحت قيادة فنية للمدرب البرتغالي بيدرو كايشينا.

في المقابل، يمتلك فريق الاتحاد أيضاً مجموعة مميزة من اللاعبين مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، أبرزهم المصري أحمد حجازي وعمر هوساوي والحارس مارسيلو غروهي مع بريجوفيتش وغاري رودريغيز والهداف البرازيلي المتألق روماريو دي سيلفا إلى جانب المهاجم الدولي السعودي، فهد المولد.

سجلّ الفريقين

"الشباب" و"الاتحاد" لهما ارتباط كبير ببطولات الاتحاد العربي لكرة القدم بمختلف مسمياتها، فالشباب حقق بطولة دوري أبطال العرب مرتين عام 1992 وعام 1999، وحقق أيضاً بطولتي النخبة العربية عام 1995 وعام 2000، بينما حقق الاتحاد بطولة دوري أبطال العرب عام 2005.

صدارة الهدافين

يتصدر البرازيلي روماريو دا سيلفا لاعب فريق الاتحاد السعودي، قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال برصيد 5 أهداف، ليسهم بالدور الأكبر في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي.

ويحل المخضرم محسن متولي لاعب فريق الرجاء المغربي في القائمة وصيفاً، خلف روماريو، برصيد 4 أهداف، متفوقاً على سيباستيان جونيور مهاجم فريق الشباب السعودي بفارق هدف وحيد.

يُذكر أن مهاجم فريق المريخ السوداني محمد عبدالرحمن توج بلقب هداف النسخة الماضية من البطولة العربية التي حملت مسمى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد أن سجل 7 أهداف.