الإمارات: 528 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 465 حالة شفاء وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، عن تسجيل 528 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ موضحة أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 39.904 حالات.

كما كشفت الوزارة عن وفاة مصابيْن اثنين؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 283 حالة.

وأشارت إلى شفاء 465 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 22.740 حالة.

وأعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 37 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي؛ داعية أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.