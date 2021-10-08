البحرين تدين إطلاق "الحوثي" صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين على خميس مشيط

أشادت بكفاءة ويقظة الدفاعات السعودية وتمكنها من التصدي لهذه الاعتداءات

دانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين (مفخختين) تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي جبان، ينتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكدة وقوف المنامة مع المملكة ومساندتها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات السعودية وتمكنها من التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة من أجل التصدي لهذه الأفعال الإرهابية الآثمة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي

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08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 12:30 AM

أشادت بكفاءة ويقظة الدفاعات السعودية وتمكنها من التصدي لهذه الاعتداءات

البحرين تدين إطلاق "الحوثي" صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين على خميس مشيط

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المنامة

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دانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين (مفخختين) تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي جبان، ينتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكدة وقوف المنامة مع المملكة ومساندتها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات السعودية وتمكنها من التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة من أجل التصدي لهذه الأفعال الإرهابية الآثمة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

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ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي

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