موجة برد واسعة النطاق تشمل الرياض ليلتي الثلاثاء والأربعاء

"طقس العرب": تتجدد رياح الصبا بغبارها على سواحل المدينة

تشهد مناطقُ المملكة موجةَ برد واسعة النطاق ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء؛ حيث تشمل العاصمة الرياض.

وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحدود 2- 3 درجات مئوية في شمال المملكة، ودون المعدلات بحدود 2- 5 درجات مئوية في باقي المناطق.

ووفق "طقس العرب"، تكون الرياح في وسط المملكة جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي شمال وشرق المملكة شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي غرب وجنوب المملكة شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة؛ فيما تكون نشطة السرعة في نيوم.

أما في يومَي الأربعاء والخميس، فتتجدد رياح الصبا بغبارها على سواحل المدينة المنورة وشمال مدينة جدة مع ساعات الصباح، مع توقّع منخفض جوي نهاية الأسبوع على أجزاء من غرب وشمال المملكة.