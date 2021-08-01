المملكة تواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال المدة من 8 إلى 14 يوليو 2021م ضخ 315,000 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وضخ 315,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 24 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وبناء 20 دورة مياه مؤقتة في مخيمات النازحين، إضافة إلى تنفيذ 15 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، استفاد منها 8,400 فرد.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين والمتأثرين في محافظة مأرب، بنسخته الثانية في المرحلة الثالثة عشرة خلال المدة من 26 حتى 29 يوليو 2021م.

وقُدمت 3 جلسات فردية و3 أنشطة في عيادة التأهيل النفسي، و3 جلسات فردية و3 أنشطة في عيادة الإرشاد النفسي، و3 أنشطة في عيادة التأهيل الاجتماعي، كما نُفذ 15 نشاطًا في مجال التأهيل الرياضي، و6 أنشطة في مجال التأهيل الثقافي، و18 حصة دراسية في مجال الاستلحاق التعليمي، كما زارت 16 حالة الطبيب المعالج، ونُفذت رحلة ترفيهية إلى المسبح.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية النوعية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف إعادة تأهيل الأطفال الذين جنّدتهم الميليشيات الحوثية وزجّت بهم دروعًا بشرية في صراعها المسلح.

على جانب آخر قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 266 مستفيداً خلال المدة من 8 إلى 14 يوليو 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 31 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 150 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف شخصان، وعيادة الصحة الإنجابية 16 حالة، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 8 أفراد، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 6 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 7 أفراد.

وفي الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ 218 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 82 مريضًا، كما تم تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.