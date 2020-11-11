‫ الصحة توضح حادثة إطلاق نار على طبيب بالجوف والأمن يقبض على الجاني

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف بأنها تتابع بعناية فائقة حالة الطبيب الذي تعرض لإطلاق نار صباح اليوم الأربعاء 25 /3 / 1442هـ، بعد خروجه من عمله في خدمة المراجعين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالمنطقة، حيث قام أحد الأشخاص بالاقتراب منه في مواقف السيارات وإطلاق النار عليه، وتم إسعافه فوراً وإدخاله قسم العمليات ولايزال بحالة حرجة، وسط متابعة مستمرة من الجهات الأمنية بالمنطقة.

سائلين العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وكانت الجهات قد أعلنت عن القبض على الجاني مبينة أنه في العقد الخامس من عمره، مؤكدة ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وإحالة الجاني للنيابة العامة.