السودان.. الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات

عقب زيارة مدير الأمن والمخابرات سجنًا في الخرطوم

أعلنت وزارة الإعلام السودانية اليوم (الثلاثاء) أن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

وجاء الإعلان بعدما أشار نشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي إلى أن مدير الأمنوالمخابرات صالح عبد الله محمد صالح زار سجنًا في الخرطوم، وذكر أنه سيجري إطلاقسراح المحتجين المعتقلين.