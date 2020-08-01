مسالخ أمانتي عسير والشرقية تستقبل 25 ألف أضحية في أول أيام العيد

توزعت على كافة المواقع بالمدن والمحافظات ونقاط الذبح المصرح بها

استقبلت مسالخ أمانة منطقة عسير وبلدياتها في أول أيام عيد الأضحى المبارك أكثر من ٩٤٠٠ أضحية، وذلك عبر تطبيق الحجز الإلكتروني الخاص بأمانة عسير وبلدياتها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأضاحي التي تم ذبحها كان لها حجز مُسبق عبر التطبيق، مبيناً أن الأضاحي توزعت على كافة المسالخ بمدن ومحافظات المنطقة ونقاط الذبح المصرح لها.

وأكد الدكتور الحميدي أن الأمانة وضعت خطة شاملة واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الأضاحي من خلال تجهيز المسالخ النظامية، واعتماد مسارات تنظيمية، علاوةً على تخصيص تطبيق إلكتروني للحجز المسبق للمستفيدين، ودعم المسالخ بالكوادر للتأكد من سلامة الأضاحي، مع التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية الأخرى سواءً للعاملين أو المستفيدين.

من ناحية أخرى، بلغ عدد الأضاحي الذي استقبلتها المسالخ المركزية والمبتكرة والمطابخ المصرح لها بالذبح بالمنطقة الشرقية، خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، (16.888) أضحية توزعت ما بين (12.242) أضحية في المسالخ، و(4.646) أضحية في المطابخ.

وأشار المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إلى أن الأمانة قدمت خدمة جديدة لأول مرة تعنى بتقديم التصاريح للمستفيدين إلكترونياً عبر بوابتها الرقمية تحت شعار "سهلناها عليك"، والتي حققت النجاح من خلال العدد وسهولة طريقة التقديم، وتعمل على تطويرها تسهيلاً للمستفيدين وخدمتهم من خلال الخدمات الإلكترونية، مؤكداً حرص الأمانة على تنفيذ خطتها لعمل المسالخ والمطابخ خلال أيام العيد بانسيابية العمل وسهولة تقديم الخدمات، وتطبيق الاحترازات الوقائية، بما يضمن سلامة المواطن والمقيم.

وثمن "الصفيان" دور الأجهزة الأمنية والتنظيمية المشاركة في برنامج عيد الأضحى ودورهم البارز في تنظيم ومرونة أعمال المسالخ وحركة السيارات، والتي ساهمت بشكل كبير في نجاح الخطة، إضافة إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمعدات والآليات لخدمة المستفيدين بالشكل المطلوب وسلامة الأضاحي.

وشهد اليوم الأول إقبالاً ملحوظاً من المضحين، داعياً الجميع للتعاون مع الأمانة من خلال الاستفسار أو تقديم الملاحظات عبر مركز (٩٤٠).