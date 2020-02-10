سفارة المملكة ببلجيكا تجدد تحذيرها من التعامل مع عروض بيع السيارات

ذات الأسعار المغرية عبر المواقع الإلكترونية أو الاتصالات والمراسلات الهاتفية

جددت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بلجيكا تحذيرها من التعامل مع عروض بيع السيارات في بلجيكا بأسعار مغرية سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو عبر الاتصالات والمراسلات الهاتفية.

وأوضحت السفارة في بيان عبر حسابها في تويتر اليوم أنها لا تزال تتلقى العديد من الاتصالات حول عمليات الشراء من أشخاص ودفع مبالغ لشركات شحن عبر شركات التحويلات المالية، مشيرة إلى أنها وبعد التحقق من صحة المستندات والعناوين وأرقام التواصل تبين أنها غير صحيحة.



وحثت السفارة جميع المواطنين على ضرورة التحقق من أي تعامل تجاري وخاصة مع الشركات أو الأشخاص الذين يعتمدون على شركات التحويلات المالية وليس على البنوك المعتمدة، ما يحول دون متابعتها وإعادة الأموال لأصحابها، إضافة إلى التحقق عن طريق طلب نسخ من التراخيص لتلك الشركات والتأكد عبر القنوات الرسمية من صحتها.

سفارة المملكة ببلجيكا

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10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 07:57 PM

ذات الأسعار المغرية عبر المواقع الإلكترونية أو الاتصالات والمراسلات الهاتفية

سفارة المملكة ببلجيكا تجدد تحذيرها من التعامل مع عروض بيع السيارات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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جددت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بلجيكا تحذيرها من التعامل مع عروض بيع السيارات في بلجيكا بأسعار مغرية سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو عبر الاتصالات والمراسلات الهاتفية.

وأوضحت السفارة في بيان عبر حسابها في تويتر اليوم أنها لا تزال تتلقى العديد من الاتصالات حول عمليات الشراء من أشخاص ودفع مبالغ لشركات شحن عبر شركات التحويلات المالية، مشيرة إلى أنها وبعد التحقق من صحة المستندات والعناوين وأرقام التواصل تبين أنها غير صحيحة.



وحثت السفارة جميع المواطنين على ضرورة التحقق من أي تعامل تجاري وخاصة مع الشركات أو الأشخاص الذين يعتمدون على شركات التحويلات المالية وليس على البنوك المعتمدة، ما يحول دون متابعتها وإعادة الأموال لأصحابها، إضافة إلى التحقق عن طريق طلب نسخ من التراخيص لتلك الشركات والتأكد عبر القنوات الرسمية من صحتها.

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