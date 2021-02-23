شاهد.. هطولات على حفر الباطن و"المدني" يرسل تحذيراته

سماء ملبدة بالغيوم.. والبعد عن مجاري السيول أحد التعليمات

هطلت، مساء أمس، أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

بدورها، أهابت مديرية الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن، بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة؛ لا سمح الله.