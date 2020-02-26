"صحة الرياض" تستنفر مستشفياتها لاستقبال حالات الجهاز التنفسي.. وهذه أهم النصائح

استقبلت نحو 561 حالة ربو خلال الساعات الماضية نتيجة للتقلبات الجوية

كشفت صحة الرياض أنها رفعت من جاهزية مستشفياتها لاستقبال حالات الأزمات التنفسية نتيجة للتقلبات الجوية، والعاصفة الرملية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية، الدكتور علي بن سليمان الجمعة، أن جميع مستشفيات المنطقة تأهبت، ورفعت جاهزيتها في ظل متابعة من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري، لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني مشكلات تنفسية أو أزمات ربو نتيجة للعاصفة الرملية والتقلبات الجوية.

وأشار إلى أنه بلغ عدد حالات الأزمات التنفسية في أقسام الطوارئ بمستشفيات محافظات منطقة الرياض 581 حالة، منها 226 حالة للرجال، و165 حالة للنساء، و190 حالة للأطفال.

يُذكر أن الصحة وجَّهت مؤخرًا ثلاث نصائح لمرضى الربو لتلافي المخاطر التي قد تصيبهم خلال الاضطرابات الجوية. ونشرت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر" إنفوجراف، بيَّنت من خلاله أن الأتربة والغبار يعدان من مهيجات الربو، ويجب الحرص على تجنبهما بقدر الإمكان.

ونصحت وزارة الصحة مرضى الربو بـ3 نصائح، هي: أولاً: عند الاضطرار للخروج يجب الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف. ثانيًا: الحرص على حمل البخاخ الإسعافي «موسع الشعب» بشكل دائم. ثالثًا: الحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب ذلك.

وطالبت "الصحة" مرضى الربو بالتوجُّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال: عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو تلوُّن أطراف الشفتين واللسان باللون الأزرق. ‫