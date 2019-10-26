لغة الإشارة والترجمة الفورية حاضرة بمنتدى مسك للإعلام بالقاهرة

لتمكين المشاركين في الجلسات وورش العمل من الاستفادة مما يطرح

تميز منتدى مسك للإعلام الذي تستضيفه القاهرة حالياً بتقديم خدمة لغة الإشارة في نقله لفعاليات المنتدى، كوسيلة للتواصل غير الصوتية.

جاء ذلك بهدف تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة سمعياً "الصم" أو صوتياً "البكم" من متابعة جلسات المنتدى المتنوعة بسهولة ويسر، وكذلك المساعدة في الاستفادة من النقاشات والحوارات والموضوعات التي تزخر بها فعاليات المنتدى.

وقدّم المنتدى خدمة الترجمة بعدة لغات؛ لتمكين المشاركين في الجلسات وورش العمل المصاحبة من الاستفادة مما يطرحه المشاركون.