بريطانيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات "كورونا" منذ 4 أشهر

أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم (الخميس)، بتسجيل أكبر حصيلة يومية في إصابات كورونا منذ أربعة أشهر، بواقع 11.007 إصابات جديدة.
وأضافت الوزارة أنها سجلت 9 وفيات بالفيروس، وفقًا لـ"رويترز".
وتشهد بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملموسًا بمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
الفيروس تسلل إلى 11.007 أشخاص جدد
أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم (الخميس)، بتسجيل أكبر حصيلة يومية في إصابات كورونا منذ أربعة أشهر، بواقع 11.007 إصابات جديدة.
وأضافت الوزارة أنها سجلت 9 وفيات بالفيروس، وفقًا لـ"رويترز".
وتشهد بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملموسًا بمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.