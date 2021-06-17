بريطانيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات "كورونا" منذ 4 أشهر

الفيروس تسلل إلى 11.007 أشخاص جدد

أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم (الخميس)، بتسجيل أكبر حصيلة يومية في إصابات كورونا منذ أربعة أشهر، بواقع 11.007 إصابات جديدة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 9 وفيات بالفيروس، وفقًا لـ"رويترز".

وتشهد بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملموسًا بمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 09:24 PM

الفيروس تسلل إلى 11.007 أشخاص جدد

بريطانيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات "كورونا" منذ 4 أشهر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم (الخميس)، بتسجيل أكبر حصيلة يومية في إصابات كورونا منذ أربعة أشهر، بواقع 11.007 إصابات جديدة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 9 وفيات بالفيروس، وفقًا لـ"رويترز".

وتشهد بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملموسًا بمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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