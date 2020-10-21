استخراج جسم معدني من مريء طفلة في مستشفى القريات العام

العملية أجريت بواسطة المنظار.. بعد التحاليل والأشعة اللازمة

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى القريات العام في استخراج جسم معدني في أعلى المريء لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.



وتبيّن بعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة وجود جسم غريب؛ مما استدعى اتخاذ قرار بالتدخل واستخراجه بواسطة المنظار.



وأوضحت "صحة القريات" أن الجسم عبارة عن "عملة معدنية" أعلى المريء؛ حيث تم استخراجه والطفلة حالياً بحالة صحية جيدة ولله الحمد.