خلال الـ 24 ساعة الماضية.. الأردن تسجل 1802 إصابة بكورونا و20 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1802 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 289748 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 264061 حالة شفاء بعد تسجيل 2547 حالة إضافية، كما سجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3778 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442 06:43 PM

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. الأردن تسجل 1802 إصابة بكورونا و20 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1802 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 289748 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 264061 حالة شفاء بعد تسجيل 2547 حالة إضافية، كما سجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3778 حالة.

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