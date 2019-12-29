"دهانات الجزيرة" ترعى أكبر النهائيات الرياضية العالمية

ممثلةً بمباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو

شاركت "دهانات الجزيرة" كراعٍ رئيسي في مباراة كأس السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو، التي أقيمت مؤخراً في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وانتهت بتتويج فريق لاتسيو بطلاً للدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف لفريق يوفنتوس، وجاءت هذه الرعاية لحرصها على المشاركة في جميع الفعاليات الاجتماعية والرياضية المهمة، وتعزيز العلاقة بينها وبين الجمهور.

وتعتبر هذه الرعاية التي تولتها "دهانات الجزيرة" واحدة من الرعايات الكبرى لفعاليات عام 2019م، ومن باب مشاركتها الفرحة مع الجمهور قامت بإجراء مسابقات على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، وكانت الجوائز مقسمة إلى عدة أقسام، منها دعوات حصرية لحضور لقاء اللاعبين، ودعوات لحضور تدريب الفريقين قبل المباراة، إضافة إلى تذاكر مجانية لحضور المباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي، كما سيتم السحب على الجائزة الكبرى، وهي عبارة عن قميصين موقعين من جميع لاعبي الناديين والإعلان عن الفائزين قريباً عن طريق حساب الشركة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد قدمت "دهانات الجزيرة" فعاليات وقت المباراة في جناحها الخاص بالملعب، حيث وفرت رسامين للرسم على وجوه الجماهير، إضافة إلى تحدي قفزة اللاعب الشهير كرستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الحالي، وقد تم تقديم قميصين موقعين من لاعبي فريق يوفنتوس للفائزين بهذا التحدي.

وعلاوة على ذلك تم تعريف الجمهور بآخر المنتجات التي طرحتها الشركة، وأبرز وأفضل المنتجات التي يحتاجها العميل، والرد على جميع استفسارات جمهوري الفريقين، المتعلقة بالألوان وطريقة اختيارها لدهان منازلهم أو مشاريعهم.

هذا وتحرص "دهانات الجزيرة" على استثمار أي فرصة لإيصال رسالتها إلى الجمهور، سواء عن طريق الفعاليات الاجتماعية أو الرياضية وغيرها.