"التجارة" تعلن استدعاء بطاريات هذا النوع من "اللابتوب".. خطر الحروق

دعت للتحقق من شمولية الجهاز عبر موقعها والتواصل مع الوكيل لاستبدالها مجاناً

أعلنت وزارة التجارة اليوم عن استدعاء بطاريات لابتوب hp 2015 - 2018؛ لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة البطارية، مما يشكل خطر نشوب حريق وإصابة المستهلكين بحروق.

ودعت الوزارة للتحقق من شمولية الجهاز عبر موقعها، والتواصل مع الوكيل لاستبدالها مجاناً.