عبر 5 مستويات صحية.. الحكومة الأردنية تمنح النشاط الرياضي الضوء الأخضر

ينطلق السبت المقبل بدون جمهور

قرّرت الحكومة الأردنية، الخميس، استئناف النشاط الرياضي، اعتبارًا من السبت المقبل 6 يونيو الجاري، بعد توقّف لقرابة 3 أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.



وجاء إعلان الحكومة الأردنية، على لسان أمجد العضايلة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسمها، خلال المؤتمر الصحفي، الذي تم خلاله الإعلان عن خطة تخفيف القيود على العديد من القطاعات ومن ضمنها القطاع الرياضي، وعبر 5 مستويات صحية.



ويشمل القرار استئناف تدريبات الأندية والمراكز الرياضية وعودة المباريات ولكن دون جمهور.