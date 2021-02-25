الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح على الباحة

قال: يشمل التنبيه الذي يستمر حتى 7 مساءً 4 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).