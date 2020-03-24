وزارة #الداخلية: التزام عالٍ بـ#منع_التجول

أكدت وزارة #الداخلية اليوم، أن هناك التزاماً عالياً بـ #منع_التجول في اليوم الأول، داعيةً المواطن والمقيم إلى التصدي للشائعات.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر اليومي المشترك حول مستجدات "كورونا" أنه سيتم فرض غرامات على من يشكك في تطبيق قرار #منع_التجول.
فيروس كورونا الجديد حظر التجول
قالت: غرامات على من يشكك في تطبيق القرار
أكدت وزارة #الداخلية اليوم، أن هناك التزاماً عالياً بـ #منع_التجول في اليوم الأول، داعيةً المواطن والمقيم إلى التصدي للشائعات.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر اليومي المشترك حول مستجدات "كورونا" أنه سيتم فرض غرامات على من يشكك في تطبيق قرار #منع_التجول.