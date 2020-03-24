وزارة #الداخلية: التزام عالٍ بـ#منع_التجول

قالت: غرامات على من يشكك في تطبيق القرار

أكدت وزارة #الداخلية اليوم، أن هناك التزاماً عالياً بـ #منع_التجول في اليوم الأول، داعيةً المواطن والمقيم إلى التصدي للشائعات.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر اليومي المشترك حول مستجدات "كورونا" أنه سيتم فرض غرامات على من يشكك في تطبيق قرار #منع_التجول.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

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24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 03:55 PM

قالت: غرامات على من يشكك في تطبيق القرار

وزارة #الداخلية: التزام عالٍ بـ#منع_التجول

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت وزارة #الداخلية اليوم، أن هناك التزاماً عالياً بـ #منع_التجول في اليوم الأول، داعيةً المواطن والمقيم إلى التصدي للشائعات.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر اليومي المشترك حول مستجدات "كورونا" أنه سيتم فرض غرامات على من يشكك في تطبيق قرار #منع_التجول.

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فيروس كورونا الجديد حظر التجول

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