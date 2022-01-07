وزير الرياضة "الفيصل" يهنئ الهلال بلقب كأس السوبر

قدم وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للهلال بعد تتويجه بلقب كأس بيرين للسوبر السعودي، في نسخته الثامنة، مساء اليوم الخميس، عقب تغلبه على الفيصلي (4-3) بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل (2-2).



وكتب الفيصل عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "ألف مبروك للهلال تحقيقه لقب كأس بيرين للسوبر السعودي.. وحظًا أوفر لشقيقه الفيصلي.. شكرًا للفريقين على الأداء الكبير والمستوى الفني المتميز".