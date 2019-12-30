"عملية كبرى" تُنقذ ساقاً مفتتة لشاب بالدلم .. تجهيز ودعامات وتثبيت

نجح في إجرائها قسم العظام بمستشفى الأمير سلمان بن محمد بالمحافظة

تمكّن قسم العظام في مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم -بفضل الله- من إنقاذ ساق شاب وصل إلى قسم الإسعاف وهو يعاني كسراً مضاعفاً وتفتتاً تاماً لعظمة الساق.

وعلى الفور، تمّ تركيب دعامات للكسر وعمل الإسعافات الأولية المتبعة في مثل هذه الحالات، ثم أُحيل إلى قسم التنويم بقسم العظام الداخلي, وتمّ تجهيزه لعمل عملية كبرى مفتوحة وتثبيت داخلي بشرائح ومسامير معدنية لعظمة الساق المكسورة، وتكللت العملية بالنجاح -بفضل الله-.

عملية كبرى ساقاً مفتتة مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم

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30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441 12:09 PM

نجح في إجرائها قسم العظام بمستشفى الأمير سلمان بن محمد بالمحافظة

"عملية كبرى" تُنقذ ساقاً مفتتة لشاب بالدلم .. تجهيز ودعامات وتثبيت

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تمكّن قسم العظام في مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم -بفضل الله- من إنقاذ ساق شاب وصل إلى قسم الإسعاف وهو يعاني كسراً مضاعفاً وتفتتاً تاماً لعظمة الساق.

وعلى الفور، تمّ تركيب دعامات للكسر وعمل الإسعافات الأولية المتبعة في مثل هذه الحالات، ثم أُحيل إلى قسم التنويم بقسم العظام الداخلي, وتمّ تجهيزه لعمل عملية كبرى مفتوحة وتثبيت داخلي بشرائح ومسامير معدنية لعظمة الساق المكسورة، وتكللت العملية بالنجاح -بفضل الله-.

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عملية كبرى ساقاً مفتتة مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم

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